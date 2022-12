15 procent jonge autobestuurders reed al onder invloed van drugs of lachgas

Vorige maand liet de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een bevraging uitvoeren bij Vlaamse automobilisten tussen de 18 en 54 jaar over rijden onder invloed. De resultaten geven aan dat rijden onder invloed van drugs en lachgas in opmars is. 15 procent van de bestuurders tussen 18 en 35 jaar verklaart dat ze wel eens met de wagen rijden minder dan vier uur nadat ze drugs of lachgas hebben gebruikt. In de leeftijdsgroep van 36 tot 54 jaar gaat het om 8 procent.