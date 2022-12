Roxane de Bilderling wordt als eerste vrouw ambassadeur van België in Congo

De ambassade in Congo is één van de sleutelposten voor diplomatie van België. De Bilderling is sinds 2000 diplomaat en is momenteel onze ambassadeur in Japan.

Daarvoor was ze al de hoogste Belgische diplomaat in Kenia, werkte ze op de ambassades in Zuid-Afrika en Congo en was ze medewerker op het kabinet van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR).

Antoine Evrard volgt Roxane de Bilderling op in Tokio. Hij is momenteel de kabinetschef van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). Evrard was eerder al ambassadeur in Mexico en Belize. Michel Malherbe, ex-woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken en het Paleis, wordt ambassadeur in Iran.