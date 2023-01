Schepen van Zwevegem dient ontslag in na onderzoek over verkeersagressie

"Het is een moedige, maar onvermijdelijke beslissing", zegt burgemeester Doutreluingne. "De mensen denken nu al dat Desloovere schuldig is, voor het effectief bewezen is wat hij gedaan heeft. Dat komt door reportages in de media, oppositie,... Eigenlijk kwam de communicatie van alle kanten. Dus hij kon eigenlijk niet anders dan ontslag nemen. Ik vind dat jammer voor hem als mens, wat niet belet dat hij misschien een grote fout heeft gemaakt."