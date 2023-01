Sint-Lievens-Houtem begeleidt werknemers van bedrijven die niet kunnen verhuizen naar vestiging in Gent of Denderleeuw 

De gemeente Sint-Lievens-Houtem zoekt een oplossing voor de werknemers van vetsmelterij Cominbel en zusterbedrijf Ecoson die niet willen of kunnen werken in de nieuwe vestigingen in Gent of in Denderleeuw. Het bedrijf liet weten dat het de site in Sint-Lievens-Houtem, waar 180 mensen werken, in maart verlaat.