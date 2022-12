Sligro neemt tien Metro-winkels over, elfde winkel gaat naar Horeca Van Zon

De Metro-vestiging in Antwerpen-Noord wordt niet overgenomen omdat Sligro daar zelf al een winkel heeft. Sligro is bereid 500 van de huidige werknemers in dienst te houden en de werknemers van de Metro-winkel in Antwerpen-Noord zouden voorrang krijgen om elders in de groep aan de slag te blijven.

"Enerzijds is er een grote opluchting, want de gerechtelijke reorganisatie haar werk heeft gedaan, want er is een overnemer gevonden voor het gezonde deel, namelijk Metro", zegt Johan Van Loon van de christelijke vakbond ACV Puls.

Voor de zes Makro-winkels, waar nog meer dan 1.200 mensen werken, is er geen oplossing. De beslissing daarover komt in de eerste plaats toe aan de huidige eigenaar, het Luxemburgse investeringsfonds Bronze Properties. "Natuurlijk is er ook onze teleurstelling en frustratie dat dit einde verhaal betekent voor de medewerkers van Makro", zegt Van Loon. "Formeel is er enkel bescherming tegen schuldeisers tot 14 januari. In principe kan vanaf 16 januari elke schuldeiser een claim indienen die zou leiden tot een faillissement."