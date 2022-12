Maand na opening al staking in nieuwe gevangenis van Haren: "Te weinig personeel en te veel kinderziektes"

De staking in de gevangenis van Haren valt samen met die van de federale ambtenaren die niet tevreden omdat hun loonsverhoging is uitgesteld. En dat zorgt er ook in de gevangenissen voor dat ze minder sollicitanten aantrekken. De cipiers leggen het werk neer om dat personeelstekort aan te kaarten, maar ook omdat er door de snelle opening van de gevangenis heel wat kinderziektes opduiken in het nieuwe gebouw.

Door het personeelstekort is de gevangenis niet grondig getest, en daardoor duiken nu heel wat kleine problemen op, klinkt het bij de vakbonden. "Op papier is er een volledige bezetting, maar op terrein is dat niet zo", zegt Stijn Van den Abeele van de liberale vakbond (VSOA).

"De gevangenis is nog een bouwwerf en daardoor moeten onze mensen soms taken uitvoeren die niet gepland waren", aldus Van den Abeele. "Een deur die open staat waar dat niet mag, is elders geen probleem, maar in een gevangenis brengt dat uiteraard veiligheidsrisico's met zich mee", duidt hij een van de problemen die opduiken.