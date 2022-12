Stookolie duikt onder de 1 euro per liter

Ondertussen is ook de gasprijs fel gezakt. Op de Nederlandse gasbeurs - dé standaard - zakte de prijs in oktober al onder de euro. Voor december, zo zegt de CREG zou de gemiddelde dagprijs voor 1 megawattuur ongeveer 113 euro bedragen. Dat is ver verwijderd van het absolute record uit augustus, toen de prijs nog boven de 340 euro piekte.