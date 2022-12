Terhills Resort in Dilsen-Stokkem pakt uit met fonteinshow

Vorig jaar kon je in de winter gaan schaatsen aan het meer in Terhills in Dilsen-Stokkem, maar dit jaar pakken ze er uit met een grote fonteinshow.

Het wordt indrukwekkend, volgens manager Frank Van Ouytsel: "We hebben 12 fonteinen die tot 15 meter hoog spuiten. En we hebben 3 fonteinwaaiers, waarvan 1 waaier die tot 18 meter hoog gaat en 36 meter breed. Daarmee zijn we volgens de leverancier de grootste fonteinshow in België."

Bij de show hoort er ook licht, geluid en vuur. "Het past bij het thema van het park, dat ook de natuurelementen aarde, vuur, lucht en water laat terugkomen in de inrichting van de huisjes", zegt Van Ouytsel.