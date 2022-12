Oekraïens president Volodimir Zelenski en "de spirit van Oekraïne" uitgeroepen tot Time's Person of the Year 2022

Ook Russisch president Vladimir Poetin (in 2007) en voormalig Amerikaans president Donald Trump (in 2016) staan trouwens op de lijst, naast een hele rist intussen historische figuren van de voorbije eeuw, presidenten, wereldleiders, ondernemers, innovatoren en wetenschappers. Ook "de computer" was ooit, in 1982, "person of the year", al werd de titel voor die gelegenheid even omgevormd tot "machine van het jaar".