Verdachte bekent brandstichting in Kortessem bijna 2 jaar na de feiten

Op 11 maart 2021 brak er een brand uit in het huis van een vrouw van 87 in Kortessem. De vrouw woonde alleen in een huis in de Graafbeemdenstraat. Tijdens de vaststellingen achteraf bleek dat de brand moedwillig werd aangestoken.

Bij een politieonderzoek kwamen er een paar verdachten in beeld. En nu, bijna 2 jaar na de brandstichting, werden de feiten bekend door een verdachte die eerder de feiten nog heeft ontkend.