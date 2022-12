Opvallend verkeersbord "verboden te toveren" in Vilvoorde verdwijnt door werken

Een opvallend verbodsbord in Vilvoorde verdwijnt binnenkort door werken. Op het bord staat een illustratie van een magiër die een duif uit zijn hoed tovert met de bijhorende tekst "verboden te toveren". "Er is geen haast bij, want het bord staat voorlopig niet in de weg", zegt Schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open VLD).