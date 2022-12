Vier nesten puppy’s weggehaald bij fokker zonder vergunning in Oostrozebeke

Na een controle haalde de politie samen met controleurs van dierenwelzijn vier nesten pups weg bij een hondenfokker in Oostrozebeke. De man verloor in maart dit jaar al zijn vergunning na twee controles van de politie. Hij kreeg toen ook een boete van 10.000 omdat de pups heel wat vlooien en onverzorgde wonden hadden. In het drinkwater van de dieren zaten algen en het hok waar de honden in sliepen was niet in orde.

Ondanks dat hij zijn vergunning verloor, bleef de man van 89 honden kweken. De politie werd van de feiten op de hoogte gebracht. Afgelopen vrijdag werden bij de controle ook inbreuken op de milieuwetgeving vastgesteld. De man verbrandde afval op een niet-reglementaire manier en er was ook een probleem van asbest in de fokkerij.