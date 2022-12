Vijf beschuldigden op proces over aanslagen verlaten rechtszaal uit protest tegen "vernederingen": "Hangt zelfs camera boven ons toilet"

Vijf beschuldigden op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem hebben bij de start van de derde procesdag de gerechtszaal verlaten. Ze doen dat uit protest tegen de omstandigheden waarin ze overgebracht worden van de gevangenis naar het Justitia-gebouw in Haren en de strenge veiligheidsmaatregelen daar.