Opnieuw verhoogd toezicht aan privéwoning van minister van Justitie Van Quickenborne in Kortrijk na dreiging vanuit Nederlandse drugsmilieu

De woning van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in Kortrijk wordt opnieuw streng bewaakt door de lokale en federale politie. Eind september was dat ook al het geval toen de politie lucht had gekregen van plannen om de minister te ontvoeren. In dat onderzoek zitten vier verdachten in voorlopige hechtenis. De dreiging komt vanuit het Nederlandse drugsmilieu.