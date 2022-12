Vlaams minister Crevits (CD&V) doorprikt proefballonnetje minister Van Quickenborne (Open VLD): "Doe je job!"

Van Quickenborne lanceerde zijn opmerking vorige week in de Kamer, na de rellen met jonge voetbalsupporters. Hij wil dat korter op de bal wordt gespeeld bij dergelijk "tuig" en ziet wat in het bijhouden van lijsten met probleemjongeren. "Maar ook ouders moeten voor hun verantwoordelijkheid worden gesteld", vindt hij. Hoewel het hier over een regionale bevoegdheid gaat, verwees hij naar de kinderbijslag.