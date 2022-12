Vlaanderen wil met extra drones en camera's verkeersveiligheid verbeteren

In Limburg waren er projecten in Beringen, Pelt en Hasselt en binnenkort worden er nog extra camera's en drones geplaatst in Lanaken, Maasmechelen en Lummen. In West-Vlaanderen werden camera's geplaatst in Kortrijk, Zonnebeke en Roeselare. De bedoeling is nu dat uit te breiden, ook al is het de vraag hoe veel budget daar voor kan vrijgemaakt worden.

Mobiliteitsminister Lydia Peeters: "We zijn begonnen in West-Vlaanderen en Limburg, omdat daar in het verleden minder geïnvesteerd is. We zagen bijvoorbeeld aan een school in Beringen, waar weinig licht is, dat fietsers in conflict kwamen met het gemotoriseerd verkeer, en dat proberen we al meteen op te lossen. We kunnen daar uit leren, om het project dan breder uit te rollen."

Dat betekent niet noodzakelijk dat er dure, infrastructurele ingrepen nodig zullen zijn, zegt Brijs. "Er kan ook sprake zijn van fout gedrag van de weggebruiker, waarop gehandhaafd kan worden. Of als ouders fout parkeren in de schoolomgeving, kunnen die daarop aangesproken worden."

Met een uitbreiding moet de Vlaamse overheid wel in staat zijn gevaarlijke situaties op te lossen voor er ongelukken komen. Nu is de aanpak omgekeerd: als er veel ongelukken zijn, belanden onveilige wegen en kruispunten op een zwarte lijst. Maar dat is dus vaak nadat er slachtoffers zijn gevallen.

2022 was het jaar met het hoogste aantal verkeersdoden sinds 2016.