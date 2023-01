Er verdwijnen 2 zwarte kruispunten in Harelbeke en Zandbergwijk wordt minder druk én groener  

Het stadsbestuur van Harelbeke stelde de plannen gisteren voor tijdens een informatievergadering in het cultureel centrum. In een eerste fase wordt het kruispunt van de Hippodroomstraat met de Julius Sabbestraat aangepakt. “De parkeerpleintjes op het kruispunt verdwijnen en de Julius Sabbestraat krijgt niet alleen een woonerfstatuut, maar zal ook doodlopen op het plein. Enkel aan de noordelijke kant van het plein is er nog doorgaand verkeer mogelijk", zegt de schepen van Openbare Werken en Mobiliteit, Tijs Naert (Groen).

"De Zandberg is nu een grijze, lelijke asfaltvlakte. We willen meer dan 1.500 vierkante meter ontharden en vergroenen. Er komen speelelementen en een centraal pleintje. Maar we zorgen er wel voor dat er voldoende parkeerplaatsen overblijven voor de horeca- en handelszaken."

De plannen klinken als muziek in de oren voor Pieter Maeseele. Hij woont in de Hippodroomstraat. "Eindelijk krijgen we wat groen in de buurt. Dat wordt plezant voor ons en onze kinderen. Ook de kruispunten in de buurt worden minder gevaarlijk gemaakt. Daar kan je moeilijk tegen zijn, natuurlijk."