Stad Antwerpen stelt huisvuilwagens op waterstof voor: "Ze stoten geen CO2 meer uit"

De wagens kaderen binnen het Europese REVIVE-project waarin minstens veertien huisvuilwagens in verschillende Europese steden worden getest. "We hebben waterstof nodig om onze maatschappij te decarboniseren", zegt Bart Bierbuyck van het Clean Hydrogen Partnership, het parterschap dat de projecten mee financiert. "We hebben het hier over een nieuwe technologie, waterstof is dus nog niet zo goedkoop als diesel, maar we hebben ambitieuze doelen. Tegen 2030 willen we 20 miljoen ton waterstof produceren. Als dat lukt, dan voorspellen we dat waterstof wél goedkoper zal zijn.