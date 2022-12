Wat als je puber niet wil studeren: "Ik laat hem nu gecontroleerd tegen de muur lopen in de hoop dat hij het eindelijk begrijpt"

Tanja is niet de enige ouder die een zenuwinzinking nabij is. Veel kinderen en jongeren zijn hun schoolboeken liever kwijt dan rijk. En volgens ontwikkelingspsychologe Telidja Klai is dat niet vreemd: "Leerlingen van het zesde leerjaar hebben het wat gehad. Ze herhalen ook veel leerstof in dat laatste jaar van het basisonderwijs. Meestal nemen ze een nieuwe start in het middelbaar onderwijs. Veertien- tot zestienjarigen hebben het al wat moeilijker en in de derde graad treedt er schoolmoeheid op bij veel leerlingen. Maar het is ook wat anders voor jongens en meisjes. Meisjes zijn over het algemeen plichtsbewuster en slagen er beter in om zich te organiseren dan jongens."