Zijn "vernederende" veiligheidsmaatregelen waarover beschuldigden op terreurproces in Brussel klagen strenger dan op dat in Parijs?

Eén van de grootste frustraties van de beschuldigden, is dat ze tijdens het transport vanuit de gevangenis in Haren naar het Justitia-gebouw in Evere worden geblinddoekt en naar een koptelefoon met loeiharde muziek zouden moeten luisteren. "De afstand van dat transport is nochtans veel korter dan in Parijs", zegt Heymans. "Het is maximum tien minuutjes rijden van de gevangenis naar het gerechtsgebouw."

"We horen ook dat maar één beschuldigde zo'n koptelefoon heeft moeten opzetten. Het klopt wel dat er in de wagen zélf luide muziek wordt opgezet. Daarmee willen ze vermijden dat de beschuldigden met elkaar kunnen praten of radio-communicatie kunnen afluisteren. De blinddoek is bedoeld om hen te desoriënteren als ze zouden willen ontsnappen."