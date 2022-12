Zes jaar cel voor de Argentijnse vicepresident Cristina Fernandez de Kirchner wegens miljardenfraude

Vandaag verklaarde de rechter haar schuldig en veroordeelde haar tot een gevangenisstraf van zes jaar. Het is de eerste keer dat een Argentijnse vicepresident veroordeeld wordt tijdens diens ambtstermijn. Al zal ze waarschijnlijk niet effectief vastzitten. Door haar functie als vicepresident geniet ze immuniteit. In dezelfde rechtszaak is ook Baéz veroordeeld tot zes jaar. Kirchner gaat waarschijnlijk in beroep.