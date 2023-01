Geel geeft 100.000 euro aan projecten van burgers om stad aantrekkelijker te maken

In Geel zullen 7 ideeën van burgers uitgewerkt worden met geld van de burgerbegroting. De stad maakt er 100.000 euro voor vrij. "We hebben in totaal 26 projecten van Gelenaars binnengekregen," zegt schepen voor burgerparticipatie Marlon Pareijn (CD&V). "We hebben daar een eerste selectie op gemaakt want sommige mensen wisten bijvoorbeeld niet dat ze het project zelf moesten uitvoeren. Zo kwamen we tot 11 projecten. In het totaal hebben daar 1.553 Gelenaars op gestemd en in de laatste ronde heeft een participatieraad dan de definitieve keuze gemaakt. "