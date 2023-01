Grote jobbeurs voor studenten verpleegkunde en zorgberoepen bij Thomas More in Turnhout: "Onze studenten zijn gegeerd" 

De coronacrisis heeft nog eens extra aangetoond hoe belangrijk de zorgsector is, en dat het essentieel is om geschoold personeel te vinden. "Niet alleen in de eerste lijn en in de ziekenhuizen, maar ook in de revalidatie, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en het maatschappelijk werk. Het is voor de studenten een enorme opportuniteit dat al deze werkgevers met hen in gesprek gaan”, klinkt het.

In de voormiddag zijn er workshops, in de namiddag komen 75 partners uit het werkveld zich voorstellen aan meer dan 1.000 studenten uit verschillende opleidingen van Thomas More.