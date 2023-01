9 verwaarloosde paarden gered uit manege in Asse: "Verkeerden in erbarmelijke toestand"

Dezelfde dag moest het opvangcentrum ook uitrukken voor twee verwaarloosde paarden in de gemeente Kortessem, en voor verwaarloosde konijnen en cavia's in Linter. "We zien nog geen stijging van het aantal gevallen van dierenverwaarlozing, maar ik vrees wel dat we het door de economische crisis vaker gaan tegenkomen", besluit Oyen.