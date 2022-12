Beeldhouwster met Caraïbische roots wint Turner Prize, een van de belangrijkste kunstprijzen

De Turner Prize is 25.000 pond waard, zo’n 29.000 euro. Niet meteen een fortuin, maar het is wel een van de belangrijkste internationale kunstprijzen. Eerdere winnaars waren onder meer Damien Hirst, Anish Kapoor of Antony Gormley. In 1999 was er heel wat te doen over een werk van een van de genomineerden. Tracey Emin stelde toen installatie met een beslapen bed voor.