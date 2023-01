Laakdal heeft voortaan toegangspoort tot de gemeente met het kunstwerk “De Vriendschapszuil”, ter ere van verbroedering met stad in Litouwen

Wanneer je de E313 verlaat in Geel-Oost om Laakdal binnen te rijden, word je voortaan verwelkomd door een nieuw kunstwerk in de vorm van een honinggraat. De zuil heet "De vriendschapszuil” of "The amity column" en zet de verbroedering in de verf van Laakdal met Jurbarkas, een kleine stad in Litouwen.