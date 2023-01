Aalst stelt aanleg ondergrondse parking uit door restauratie Sint-Jozefskerk

Sinds maandag gelden er veiligheidsmaatregelen aan het Esplanadeplein in Aalst. Door stabiliteitsproblemen van de Sint-Jozefskerk zijn er onder meer stellingen geplaatst om het dak te ondersteunen. "Uit voorzorg zetten we nu ook de plannen voor de aanleg van de ondergrondse parking aan het Esplanadeplein even on hold", zegt schepen Jean-Jacques De Gucht (Open VLD).