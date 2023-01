Eerste kleine stukje van nieuw provinciehuis in Gent in gebruik genomen

Wie langs de Gentse stadsring aan de oude Leopoldskazerne passeert, merkt dat de werken al ver gevorderd zijn. Volgens het oorspronkelijke plan had de verbouwing van de site al moeten klaar zijn. Er komt een nieuw provinciehuis, waar alle diensten van de provincie gecentraliseerd worden. Het project is een privaat-publieke samenwerking om de kosten voor de overheid te drukken. Naast de kantoren komen er een kinderdagverblijf, een 80-tal appartementen en een 10-tal woningen. In augustus zijn ook werken begonnen voor een hotel met ongeveer 100 kamers. Een aantal appartementen aan de kant Kattenberg worden volgend jaar geleidelijk in gebruik genomen.