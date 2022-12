BEKIJK - Jeugdorganisaties in Antwerpen bieden activiteiten aan voor jonge nieuwkomers, die nog geen plaats hebben op school

De vzw Profo is een van de verenigingen die inging op de vraag van de stad. Ze bieden 12 jongeren 6 weken lang activiteiten aan tijdens de schooluren op dinsdag en donderdag. Ze komen samen in het jeugdcentrum Kiel. "Het zijn allemaal jongeren die nog maar heel recent in België zijn, 3 maanden ongeveer. Die hebben dus nog op geen enkele manier Nederlandse les gekregen", vertelt Sara Greefs die jongerencoach is bij Profo. "Hier leren we ze toch al de eerste stapjes zetten richting het Nederlands en richting de school."

Vandaag liggen er verschillende soorten fruit op tafel. Daarmee mogen de jongeren creatief aan de slag. Zo worden er dieren, gezichten en vlaggen mee gevormd. Er liggen ook bladen op tafel met afbeeldingen van fruit en het Nederlandse woord erbij, maar echte Nederlandse les krijgen ze nog niet. "Ik ben geen leerkracht, ik ben daar niet voor opgeleid, maar ik heb aan de hand van enkele toffe handboeken wat activiteiten in elkaar gestoken waar Nederlands wel centraal staat. Maar we doen ook sport en spel, we gaan Antwerpen verkennen, leren hoe je ergens op tijd geraakt... We zetten dus wel al in op schoolse attitude. Want ongeveer de helft van de groep kan na de Kerstvakantie toch naar school. Die hebben een plek gekregen."