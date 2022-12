Boze passagiers blokkeren deel van Brussels Airport na geannuleerde vlucht

Volgens een woordvoerder van de luchthaven veroorzaakt dit voorlopig geen grote problemen, de luchthaven heeft een oplossing uitgewerkt om passagiers toch tot aan de vliegtuigen te krijgen. Passagiers kunnen via een trap een stuk langs buiten omwandelen en daarna alsnog de terminal in.

VRT NWS heeft contact opgenomen met Brussels Airlines voor een reactie, de maatschappij wil voorlopig enkel schriftelijk reageren: "We doen al het mogelijke om de passagiers zo snel mogelijk een oplossing te bieden. Voor een aantal passagiers is intussen een oplossing gevonden, voor anderen doen we er alles aan om zo snel mogelijk een oplossing te voorzien. We begrijpen dat dit geen eenvoudige situatie is voor onze passagiers. Onze prioriteit om dit moment is om de gestrande passagiers zo goed mogelijk bij te staan en hen op de hoogte te houden van de situatie."