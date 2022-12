Beloningssysteem "High-Five" in Lommel zorgt voor 45 procent meer fietsende leerlingen

Het “High-Five” systeem wil leerlingen aanzetten om met de fiets of te voet naar school te komen en dat blijkt nu na 3 maanden al goed te werken. Bij de start van de actie deden de deelnemende scholen een rondvraag in hun klassen om te tellen hoeveel kinderen er naar school wandelden of fietsten. Nu zijn we drie maanden verder, en dus hebben de scholen een impactmeting gedaan. Wat blijkt? 70 procent van de leerlingen stapt of fietst naar school, en dat is een stijging van 45 procent ten opzichte van de eerste meting.