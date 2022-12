Kut, tering of pummel: bepaalde letters en klanken blijken uiterst geschikt voor scheldwoorden, andere dan weer voor slaapliedjes

Er speelt overigens nog iets anders mee. Als we terugkomen op 'Goeiemorgen morgen', in het Russische choei of khui voor "klote" zit een "ch" in. En dat is nog een andere dimensie dan degene die hier onderzocht is, maar die ook van belang is, volgens Van Oostendorp.

De Britse psychologen hebben onderzocht hoe je die klanken maakt, met een plofje of vloeiend of glijdend, maar er is ook nog de dimensie "waar in je mond maak je de klanken", meer naar voren in je mond, zoals de "p", of meer achteraan in je mond, zoals de "k".

Daarvan weten we, zei Van Oostendorp, dat universeel geldt dat mensen klanken die van achteren in de mond gemaakt worden, lelijker vinden dan klanken die vooraan gevormd worden.

Wat dat betreft, is het dus verrassend dat een Vlaams liedje heeft gewonnen en nu zo populair is in Oekraïne, het zou eigenlijk een Nederlandse liedje moeten zijn. De harde "g" van de Nederlanders is duidelijk een keelklank, die dus vanachter in de mond gevormd wordt, en die wordt universeel agressiever en lelijker gevonden dan de zachte, Vlaamse "g", zei Van Oostendorp. Een "chodverdomme" is dus erger dan een godverdomme.

Een Chinees die je naar een Vlaming en een Nederlander laat luisteren, die zal zo goed als geen verschil horen, maar het verschil tussen de harde en de zachte "g" zal hij wel horen en hij zal concluderen dat een Nederlander erger is dan een Vlaming, zo luidde het tongue-in-cheekbesluit van het interview.