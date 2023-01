Boer uit Rumst toont hoe landbouwers meer kunnen investeren in technieken om gronden klimaatrobuuster te maken

Ook melkveehouder Danny Lemmens uit Rumst heeft zulke maatregelen al genomen. Zo is hij omgeschakeld van een klassieke drainage naar een peilgestuurde drainage. “Bij een klassieke drainage gaat overtollig water dat zich op het perceel bevindt via buizen onder de grond afvloeien. Maar de laatste jaren hebben we gemerkt dat we het ene jaar een droog jaar hebben en het andere jaar een nat jaar. Via de peilgestuurde drainage kan je de waterstand van de grond zelf regelen”, zegt Lemmens. “Op die manier is er zowel voordeel voor de gewassen, als voor de natuur. Het is namelijk belangrijk dat zo weinig mogelijk meststoffen afvloeien, en wanneer de grondwaterstand in orde is zal er ook minder uitvloei zijn van die meststoffen.”