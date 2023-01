Brandende vrachtwagen zorgt voor hinder aan op- en afrittencomplex E17 in Vrasene

Een brandende vrachtwagen heeft voor heel wat verkeershinder gezorgd op en rond het op- en afrittencomplex aan de E17 en de Provinciale Baan in Vrasene. De vrachtwagen, geladen met graan, verloor onderweg olie. Bovenop het viaduct over de E34 ontstond er plotseling ook brand aan de trekker. Die ging volledig in vlammen op. De brandweer van de posten Melsele en Sint-Gillis-Waas kwamen ter plaatse om te blussen.

Door het ongeval was er zware verkeershinder op en rond de verkeerswisselaar. De weg was er in beide richtingen een tijdlang volledig afgesloten.