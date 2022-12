Brussel lanceert Klimaatplan: kleiner wagenpark en trein voor reizen onder de zeven uur

Burgemeester Philippe Close (PS) hoopt ook vooral nog in te zetten op "chronourbanisme", of hoe infrastructuur door verschillende actoren op verschillende manieren ingezet kunnen worden. Zo wil de gemeente in het nieuwe administratieve centrum Brucity 350 plaatsen voorzien voor studenten als studeerplek.

“Sommige van de projecten zijn pilootprojecten, we proberen dingen uit zoals bijvoorbeeld de 'wollekes' (wollen dekens die werden uitgedeeld aan horecazaken zodat terrasverwarmers niet aan hoeven, red.), want in deze tijden terrassen verwarmen is niet meer verantwoord. Maar we willen niet verbieden, we willen vooral oplossingen zoeken", aldus de burgemeester. "Het kunnen misschien kleine acties lijken, maar samen kunnen ze echt interessant zijn. We moeten allemaal werken aan het klimaat.”