Brussel onderzoekt alternatieven voor betonblokken

De blokken worden doorgaans ingezet om verkeerssituaties tijdelijk te testen of veiliger te maken, maar niet iedereen lijkt overtuigd van die multi-inzetbaarheid. De Instagram-pagina ‘Mercy for the Brussels Jerseys’ verzamelt bijvoorbeeld de meest absurde situaties in het straatbeeld. Een tijd geleden riep de directeur van Agoria Brussel al op om de hoofstad te bevrijden van zijn betonblokken en ook Brussels parlementslid David Weytsman (MR) liet in de mobiliteitscommissie weten wat hij ervan denkt: tijd om over te schakelen op alternatieve methoden.