Brugse burgemeester terug van Japan: "Veel klanten van de haven gezien, maar ook Brugse Zot gepromoot"

Zowel in Antwerpen als in Zeebrugge zijn heel wat Japanse firma's actief. Zoals ICO, een belangrijke speler in het behandelen van wagens. Burgemeester De fauw: "We zijn daar samen met de prinses op bezoek geweest. Als een prinses mee is op handelsmissie naar een keizerlijke staat zoals Japan, dan opent dat veel deuren." Het was een korte trip, amper vier dagen, maar volgens de burgemeester heel interessant. "We hebben veel klanten gezien die enthousiast zijn over de fusie van de haven. We hebben ook contacten gelegd met mogelijke nieuwe klanten. Nieuwe contracten zijn nog niet afgesloten, maar we hebben wel een hernieuwing van een overeenkomst met twee havens."