Celine Dion stelt Europese tournee opnieuw uit: "Zeldzame neurologische ziekte heeft effect op mijn stembanden" 

Onlangs is bij de Canadese zangeres het "stiff-person syndrome" vastgesteld, een zeldzame neurologische aandoening waarbij de spieren verstijven. Daardoor kan ze naar eigen zeggen haar stembanden niet gebruiken zoals ze zou willen. "De ziekte treft één op een miljoen mensen en beïnvloedt mijn dagelijks leven. Ik heb soms moeite met wandelen, en kan soms zelfs mijn stembanden niet gebruiken om te zingen zoals ik gewend ben. Gelukkig heb ik een goed team van dokters achter me staan, en ook mijn kinderen steunen me", vertrouwt ze haar fans toe.

Dion moest normaal gezien haar tour komende februari in Tsjechië hervatten. Op haar website staat dat ze haar geplande shows van het voorjaar van 2023 verplaatst naar 2024, en ze haar shows in de zomer van 2023 annuleert.



17, 18 en 20 september zijn drie concerten gepland in het Sportpaleis, waarvan er twee zijn uitverkocht. Het is nog niet duidelijk of ook die zullen worden verschoven.