Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen hekelt strenge behandeling van beschuldigden in terreurproces, maar politiebronnen spreken over "uitlokking"

Volgens de federale politie worden de veiligheidsmaatregelen genomen in functie van de dreigingsanalyse, en zijn ze absoluut noodzakelijk. Ook het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verwijst naar de risicoanalyse die werd gemaakt door het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en het crisiscentrum. “Zij schatten het dreigingsniveau in, en het is vervolgens de politie die op basis daarvan de juiste maatregelen toepast. Dat geldt voor terreurverdachten, maar even goed voor verdachten van mensensmokkel of drugsfeiten.” Volgens politiebronnen zouden de beschuldigden zich ook hevig verzetten tegen hun overbrenging naar de rechtszaal, precies om dwang van de politie uit te lokken. Die overbrenging is verplicht in het kader van een assisenproces.