"Genoeg is genoeg": handelsconflict tussen China en EU loopt uit de hand, Europa zet juridische stappen 

Niet meer, zo klinkt het vanuit de Europese Commissie. De EU vraagt de WHO (Wereldhandelsorganisatie) nu om twee juridische panels op te richten die zich over de beide conflicten moeten buigen. "In beide gevallen zijn de Chinese maatregelen zeer schadelijk voor Europese bedrijven", zo staat in het persbericht. "Het schrappen van deze maatregelen is zowel in het economisch als in het strategisch belang van de EU. Door een WHO-panel aan te vragen, beschermt de EU haar lidstaten tegen de discriminerende maatregelen van China, die volgens de EU in strijd zijn met de WHO-regels."