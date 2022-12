Crisis dwingt maatwerkbedrijf Bewel in Limburg tot 15 ontslagen

Johan Bongaerts benadrukt dat dat de ontslagen personeelsleden uit het middenkader en directie komen, 8 uit de centrale diensten in Diepenbeek en 7 uit de omkadering van de productiesites. "Er verdwijnen geen maatwerkers. Het is onze core-business dat we maatwerkers - mensen die op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk of niet aan de bak komen - tewerkstellen, ontwikkelen en begeleiden, daar blijven we ook trouw aan. We raken ook niet aan hun lonen of pensioenplannen."

Bewel telt ongeveer 1900 maatwerkers in zijn 9 vestigingen in Limburg, zowat 400 daarvan werken bij bedrijven die klant zijn.