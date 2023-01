Deinze wil zo veel mogelijk gewestwegen overnemen van Vlaams Gewest: "Dure operatie, maar werken worden sneller uitgevoerd"

De overname van een gewestweg tussen het Vlaamse Gewest en een stad of gemeente is kosteloos, toch is het voor de stad een dure operatie. "Er wordt van Vlaanderen budget voorzien om de wegen in een goede staat te brengen, maar dat is niet voldoende om alle plannen die wij met die wegen hebben, te bekostigen."

"Het is dus duur, maar het is een kwestie van prioriteiten te stellen", zegt Van Thuyne. "Wat betreft de Oude Brugse Poort hoorden we constant dat parlementairen beloftes kwamen doen om de wegen te herstellen, en dat al 40 jaar lang. Uiteindelijk ben je dan alle geloofwaardigheid kwijt. Wij hebben dan besloten om die weg over te nemen en op te waarderen. Een kostelijke operatie, maar we hebben dat over voor onze burgers."