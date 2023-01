Drugshond vindt 5 kilogram heroïne tijdens huiszoeking in Sint-Gillis

De politie ging vervolgens over tot een huiszoeking op een adres in Sint-Gillis, waar de verdachte de drugs vermoedelijk had gekocht. “Met de steun van onze drugshond Paco werd een grote hoeveelheid drugs gevonden in het appartement”, aldus de politie. In totaal werd er 5,3 kilogram heroïne, 59 gram cocaïne, twee precisieweegschalen en 1.300 euro in beslag genomen. Zowel de eerste verdachte als de vermoedelijke drugsdealer uit Sint-Gillis werden na verhoor door de onderzoeksrechter aangehouden.



"De strijd tegen de verkoop en het gebruik van verdovende middelen en de overlast die hierdoor wordt veroorzaakt, is een van de vijf prioriteiten van de politiezone Brussel-West”, aldus de woordvoerder. "Het hele jaar door zetten we resoluut ons beleid in de strijd tegen de handel in verdovende middelen voort om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Deze inbeslagname komt bovenop de vele arrestaties en vondsten van de dienst TECOV op het grondgebied. Sinds 1 januari van dit jaar nam deze dienst 8,7 kilogram heroïne, 671 gram cocaïne, 2 kilo cannabis en 23.000 euro in beslag. Daarenboven werden ook al 33 verdachten aangehouden.”