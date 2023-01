Eeklo moet 700.000 euro meer betalen om kerk in centrum te restaureren

De Sint-Vincentiuskerk in het centrum van Eeklo is een kolossale bakstenen kerk, een echte schatkamer van de neogotiek. De kerk werd gebouwd tussen 1878 en 1883. De toren is bijna 100 meter hoog, 1 van de hoogste van het land. Het orgel is sinds 1980 beschermd, de kerk volgde in 1983.

10 jaar geleden werd de toren van de kerk al gerenoveerd, nu volgt de rest van het gebouw. De renovatie start wel een jaar vroeger: volgend jaar al in plaats van in 2024. Maar dat gaat Eeklo meer kosten dan eerst voorzien. "We hebben het dossier in 2014 ingediend", zegt schepen Koen Loete (CD&V). "Toen hadden we 260.000 euro voorzien. Maar ondertussen zijn we 8 jaar later, en zijn de bouwprijzen enorm gestegen. Dat betekent dat we nu 970.000 moeten ophoesten. Een verschil van meer dan 700.000 euro."