Na versoepeling covidbeleid: Chinezen brengen eerbetoon aan overleden oogarts die als een van de eersten waarschuwde voor coronavirus

Er zijn ook mensen die hun ongerustheid uiten over wat komen zal, nu de strenge covidregels grotendeels wegvallen. "Ben jij nu ook teleurgesteld?", vraagt iemand zich af. Maar het merendeel van de mensen deelt frustraties over de strenge lockdownperiode die China heeft gekend en is vooral blij dat die periode afgelopen is: "Het is voorbij, eindelijk is de lente aangebroken", luidt een van de berichten.