Vanaf 2023 worden condooms gratis in Frankrijk: "Een kleine revolutie van de anticonceptie"

Vrije toegang tot anticonceptie is belangrijk, vindt Macron, maar het moet samen gaan met een groeiend bewustzijn over anticonceptie. Hij wil daarom blijven inzetten op de seksuele gezondheid van jongeren. Macron vindt immers dat de seksuele opvoeding van jongeren in Frankrijk op dit moment niet goed genoeg is. "We zijn daar niet goed in", zei hij daarover. "De praktijk staat heel, heel ver af van de theorie. We moeten onze leraren veel beter opleiden over dit onderwerp. We moeten opnieuw sensibiliseren."