Gambiaanse havenarbeiders dragen veiligheidskledij van Port of Antwerp dankzij Antwerpse dokwerker

De havenarbeiders in Gambia lopen tegenwoordig rond in opmerkelijke veiligheidskledij, met het logo van Port of Antwerp. Die hebben ze gekregen via de Antwerpse dokwerker Walter Peeters. Hij reist al meer dan 20 jaar naar Gambia en had gemerkt dat de havenarbeiders er niet genoeg beschermd waren. Van Port of Antwerp-Bruges kreeg hij een voorraad kledij met het oude logo die niet meer gebruikt kon worden.