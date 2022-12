Opruimer Jeffrey over rottend vlees uit gesloten slagerij in Zwevegem: "Bloed liep onder koeldeuren uit, de stank was ondraaglijk"

De slagerij in Zwevegem is al twee jaar gesloten na een faillissement. De eigenaars zijn met de noorderzon verdwenen en lieten de slagerij onaangeroerd achter: de vier frigocellen lagen nog volgestouwd met vlees. De curator gaf het schoonmaakbedrijf Johfra Cleaning in Lauwe onlangs de opdracht om alles leeg te halen en op te kuisen.

De arbeiders haalden meer dan twee containers rot vlees naar buiten. "In het pand was er al enkele maanden geen elektriciteit meer. De vier koelcellen zaten dus vol met rottend vlees. De geur was ondraaglijk", zegt Jeffrey Jaumain van de poetsfirma. "Ik heb in mijn carrière nog nooit zo'n stank moeten trotseren. Om even te schetsen: de koelcellen waren gesloten, maar het bloed liep van onder de deuren door. Daardoor stonk het overal in het gebouw. Het vlees in de koelcellen was onherkenbaar en in de rookkamers moest je ook al goed kijken wat er nog hing. We veronderstellen grote hespen en salami."