Gevangenisstraf van 14 maanden voor zware verkeersagressie in Merchtem 

De feiten vonden vorig jaar plaats in het centrum van Merchtem. Volgens het parket stak V.B. daar een bestelwagen voorbij om vervolgens bruusk te remmen. De bestuurder van de bestelwagen was verrast door dat manoeuvre en kon een lichte aanrijding niet meer vermijden.

"V.B. stapte daarop uit en vernielde de zijspiegel van de bestelwagen", zei het parket bij de behandeling. "Vervolgens sleurde hij de bestuurder uit zijn wagen en stampte en sloeg hij op hem in. Toen een voorbijganger tussenbeide kwam, stapte V.B. terug naar zijn wagen, maar plots keerde hij terug om nog tweemaal toe zijn agressie bot te vieren. Pas toen nog andere mensen zich ermee bemoeiden, reed hij weg."

De man werd over de feiten verhoord door de politie, maar verklaarde daar dat het de bestuurder was van de bestelwagen die hem had aangevallen, en dat hij zich enkel verdedigd had. "Dat staat volledig haaks op alle getuigenverklaringen", aldus nog het parket. "Het slachtoffer vertoonde ook verwondingen over het hele lichaam, dat zegt genoeg." De rechtbank achtte de feiten bewezen en legde de man bij verstek een gevangenisstraf van 14 maanden op.