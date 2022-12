Verenigde Staten en Rusland bereiken akkoord over gevangenenruil: basketbalster Brittney Griner wordt geruild tegen wapensmokkelaar Viktor Bout 

Bout bouwde een erg efficiënte organisatie uit en leverde wapens aan tegen elkaar vechtende partijen in onder meer Liberia en Sierra Leone in West-Afrika, maar ook in Afghanistan en Colombia. Ook zou hij in 1997 een vliegtuig hebben geregeld om de zieke dictator Mobutu uit het in elkaar stortende Zaïre weg te halen. Bout verzorgde echter ook transport voor troepen van de Verenigde Naties in Somalië en Franse troepen in Rwanda. In 2008 werd hij in Thailand opgepakt en nadien uitgeleverd aan de Verenigde Staten. In 2012 werd hij in de VS veroordeeld tot 25 jaar cel.